Mal Élevé v Praze

Frontman Irie Révoltés Mal Élevé vydá na jaře 2020 své první sólové album „Résistance mondiale,“ se kterým přijede 23. 4. do pražského Futura! Všem nám zatraceně chybí Irie Révoltés, a kdo to cítí stejně, určitě by teď měl zpozornět, protože v nabídce je poměrně adekvátní náhrada. Máme tady hlavního zakládajícího člena a frontmana kapely Pabla, který s Irie Révoltés procestoval za sedmnáct let neuvěřitelných čtyřiadvacet zemí světa. Na posledním turné kapelu vidělo více než šedesát tisíc lidí.

Poté, co se většina členů Irie rozhodla dál nepokračovat, vydal se Pablo na sólovou kariéru se zbrusu novou kapelou.

Těšit se můžete na unikátně laděný mix neměckých a francouzských textů v dancehall, punk, reggae i hip hop rytmech, tak, jak jste byli zvyklí u Irie. A jak jsme se mohli přesvědčit na Mighty Sounds, stará dobrá Irie energie i některé songy zůstaly taky!