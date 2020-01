Totální nasazení, The Fialky a Nežfaleš v Praze

28. března 2020 dorazí do Futurum Music Baru společné turné tři přední punk rockové kapely Totální nasazení, The Fialky a Nežfaleš. Turné je pokračováním úspěšné šňůry po kulturních domech, která proběhla na jaře minulého roku u příležitosti vydání nového alba (Kazoo or Die!) kapely Totální nasazení. V roce 2020 vychází pro změnu novinka kapele The Fialky, která ponese název Punk rock rádio.

Odtud i název aktuálního turné. Třetího do party si kapely tentokrát vybraly „služebně“ nejmladšího parťáka – punk rockovou Nežfaleš.

Totální nasazení Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv;...