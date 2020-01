The Maine v Praze

Kapela The Maine, která je na hudební scéně od roku 2007, kdy vydala svůj první oficiální singl Stay Up, Get Down, přiváží z Arizony do ČR své sedmé studiové album You Are OK. Českým fanouškům se představí 11. února 2020 ve Futurum Music Baru v Praze.

Hudební styl The Maine obsahuje prvky indie rocku, popu nebo emo. Jejich hudba se snaží vyvíjet a dosahovat dalších a dalších milníků. Je z ní cítit vášeň a touha vytvářet neustále něco nového.

Společně s The Maine se v Praze představí i australská pop-punk kapela Stand Atlantic.