S Carmen přišla v roce 2008 do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nechyběla ani odvážná cirkusová čísla. Hvězdné obsazení a nádherná hudba Franka Wildhorna, to je zážitek, jaký Praha do té doby ještě nepoznala. Poprvé v historii se v Praze ve světové premiéře inscenovalo dílo renomovaných broadwayských autorů!