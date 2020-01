Prahou plnou strašidel je závod. Orientační závod, i když ne v pravém slova smyslu. Závod trojic, i když i tato podmínka není bez výjimek. V každém případě ale závod po staré Praze, v uličkách Starého Města a Malé Strany, kde závodníci hledají pražská strašidla.

Jak?

Hlavně rychle a co nejvíc. To je ta základní podmínka úspěchu. Každá soutěžní hlídka dostane na začátku informace o místech, kde se nacházejí strašidla. Jenže ne jen tak – zašifrované! Když se závodníkům podaří šifry vyluštit, dozví se přesné názvy ulic. Pak je potřeba vzít do ruky mapu a snažit se tahle místa navštívit. Často výsledek není ani tak o umění luštit šifry, jako o orientaci v mapě a prostoru. Proto závod orientační. To ale stále není všechno: teprve po nalezení strašidla je z půlky vyhráno – odevzdá se mu heslo, je-li správné, strašidlo za něj vydá důkazní lísteček. Tyto lístečky pak v cíli rozhodují – více lístečků = více bodů = lepší umístění. (Pro veřejnost platí mírně odlišné podmínky, vše je přizpůsobeno a trochu zjednodušeno.)

Kdo?

Závodu hlídek oddílů se mohou zúčastnit skupinky dětí ve věku od 7 do 16 let. Těch 7 let není striktních, ale vzhledem k náročnosti závodu nižší věk v závodu hlídek bez doprovodu nedoporučujeme. Závodu se obvykle účastní především skautské a jiné dětské oddíly, ale ani tohle není podmínka.

Závodu veřejnosti, který je odlehčenou formou závodu hlídek oddílů, se může zúčastnit kdokoliv kdo dorazí – i když je určen především pro děti, nemá závod věkové omezení. Není však určen pro skupinky tvořené skautskými vedoucími bez dětí.

Kdy a kde?

XXXVI. ročník proběhne v sobotu 11. 1. 2020, od 14:00 cca do 19:30 hodin, v ulicích pražského Starého Města a Malé Strany. Místem srazu, startu i cíle je hřiště u Tyršova domu. Čas bude upřesněn.

S sebou?

tužku, blok (papír), hodinky, peníze na startovné; doporučujeme mapu Prahy, světlo, svačinu…

Startovné?

60,- Kč/hlídka v jakémkoliv závodu

Každý účastník závodu z hlídky, která závod dokončí, obdrží malou pozornost od pořadatelů.