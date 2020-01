Cyrille Oswald Quartet

Cyrille Oswald zahájil profesionální hudební dráhu počátkem 90. let. Po lektorování na jazzových dílnách brzy založil vlastní kvarteto s Davidem Dorůžkou, Tomášem Liškou a Danielem Šoltisem, a v téže sestavě natočil v roce 2010 pro Animal Music své čtvrté (plně autorské) album The Wrong Present. Hudba tohoto souboru by se dala nazvat postmoderním jazzem a čerpá z mnoha dalších hudebních oblastí – world music, alternativní hudby nebo moderní vážné hudby.