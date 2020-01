Co nám skutečně patří? Vůči každému objektu či subjektu - hmotnému i nehmotnému, vůči osobám, výsekům času a prostoru, zkrátka ke všemu co nás obklopuje můžeme cítit určitou formu vlastnického vztahu. Zároveň je pro nás budování sítí vlastnických vztahů nezbytné. Možnost, že by nám nepatřilo skutečně nic, je nesnesitelná a dost dobře si ji neumíme ani pořádně představit.

Více informací o akci What is ours/ Hudačinová, Kopecký, Kos na www akce