Balet se zpěvy Bohuslava Martinů je volným pásmem pohádek, lidových her a říkadel, které skladatel čerpal mimo jiné ze sbírek Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, lidových sbírek a jarmarečního divadla evropského středověku. Špalíček je zarámován cyklem dětských her a výjevů z venkovského života (Hra na hastrmana, Hra o kohoutkovi a slepičce, Hra na zlatou bránu aj.), mezi kterými zazní Pohádka o kocourovi v botách, Pohádka o ševci a smrti, Legenda o svaté Dorotě a Pohádka o Popelce. Poprvé byl Špalíček uveden roku 1933 právě v Národním divadle, a to v choreografii Josefa Jenčíka, jedné z nejpozoruhod­nějších osobností české prvorepublikové taneční avantgardy. Po více než třiceti letech vrátí jedno z nejoblíbenějších děl Bohuslava Martinů na repertoár Národního divadla vynikající choreograf, tanečník a emeritní dlouholetý šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska ve spolupráci s dirigentem a hudebním ředitelem Opery Národního divadla Jaroslavem Kyzlinkem. Nová inscenace hravého a pohádkového Špalíčku je určena především našim nejmladším divákům a jejich rodičům.

Orchestr a sbor Národního divadla

Kühnův dětský sbor

Tanečníci

Premiéry 25. a 26. června 2020