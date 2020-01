20. května 2007 se v Národním divadle odehrála premiéra mého autorského tanečního divadla Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři. Představení, které je velice specifické a v mnoha směrech ojedinělé a unikátní, se již mnoho let těší obrovskému zájmu diváků jak zde v Praze, tak i na mnoha světových destinacích, kde jsme hostovali. Právě po deseti letech od jeho vzniku jsem se rozhodl přijít s něčím, kde bude patrná jistá návaznost, dramaturgická a symbolická. S něčím co ponese příbuzné strukturální a tematické stopy, ale zároveň bude stylově odlišným a svébytným originálem se svou vlastní novou výpovědí. Název Sólo pro nás dva obsahuje více rovin najednou. Může být sólem pro vztah mezi mužem a ženou. Sólem pro člověka a jeho démona skrytého někde uvnitř. Sólem pro dospělého a malé dítě, kterým kdysi byl a které někde po cestě ztratil. Je to rovněž sólem pro mne – odcházejícího a Filipa Barankiewicze – přicházejícího uměleckého šéfa, kterému brzy po této premiéře soubor předám.

A v neposlední řadě se jedná o sólo pro Jaromíra Nohavicu a Beatu Bocek. Dva současné skvělé muzikanty a zpívající básníky, kteří se svou individuální tvorbou přirozeně ocitají na rozhraní polské a české identity a duše. Tedy i z hlediska Filipa a mne se dá celá idea nahlédnout také jako Sólo pro Česko a Polsko. (Petr Zuska)

Hudba: Jaromír Nohavica, Beata Bocek

Námět: Petr Zuska

Choreografie a režie: Petr Zuska

Premiéry 15. & 16. června 2017