Einstein na pobřeží: přednáška a promítání

Nepochybně zásadní dílo 20. a možná i 21. století v divadelním umění, opera Einstein na pobřeží (Einstein on the Beach), byla stvořena dvěma génii – Robertem Wilsonem a Philipem Glassem, o třetím geniu – Albertu Einsteinovi. Dílo mělo obrovský ohlas a stalo se kultovní záležitostí – Událostí s velkým U.



Nabízí velmi sofistikovanou a stylizovanou podívanou. Nabízí výjimečnou a úchvatnou hudbu. Současně je i baletem. Nabízí virtuózní provedení.



Tato hra (opera? balet?) nevypráví žádný souvislý příběh. Téměř pětihodinová podívaná je sérií obrazů, pomalu a neustále přecházejících jeden v druhý, snových, děsivých, úchvatných… a enigmatických.



Jak vše souvisí s Albertem Einsteinem, jehož jméno poprvé zazní až někdy kolem poslední třetiny? Pro mnoho diváků a možná i kritiků to zůstává tajemstvím.



Přijďte se podívat na promítání z unikátní Události a na přednášku o ní; v pátek 14.2.2020 od 18 do přibližně 22 h v Divadle Kámen.



přednáší a promítá Vladimir Benderski