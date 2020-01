Informační schůzka - Jak se rekvalifikovat do IT?

Jak změnit kariéru a rekvalifikovat se do IT oboru? Jak probíhá kurz Junior programátor v Green Fox Academy a v čem spočívá výběrové řízení? Přijďte se podívat do našich prostor na Václavském náměstí a poznejte osobně náš tým. Celá akce bude probíhat primárně v anglickém jazyce. Budou ovšem přítomni i čeští členové týmu, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy v češtině.