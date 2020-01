The KissBite ft. Fyah Son Bantu & Joey Garande + Larika v Besedě

V jedné show funkrocková kapela THE KISSBITE představí keňskou reggae hvězdu FYAH SON BANTU a brilantního RnB zpěváka z Anglie jamajského původu JOEY GARANDE. Zahajovací akt: reggae ska band Larika. THE KISSBITE (původně De ImperfAction): instrumentální funk rockové trio expatů se zřetelně nenapodobitelným stylem, které spolupracuje s různými talentovanými zpěváky. Tentokrát se s kapelou představí nadaný reggae umělec z Keni Fyah Son Bantu a RnB zpěvák z Velké Británie Joey Garande. LARIKA: Rocksteady, reggae a ska, to jsou rytmy, ve kterých vás rozhoupá pražská kapela Larika. Bytelný groove doplněný dechy nechává vyniknout vymazleným zpěvům tří zpěvaček.