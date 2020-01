Miniolympiáda pro děti

Chcete zabavit děti, a ještě udělat něco pro jejich zdraví? Vydejte se v neděli 19. ledna do pražského OC Šestka nebo 26. ledna do Galerie Harfa, kde se bude konat dětská sportovní Miniolympiáda!

Akce je určena pro děti od 2 do 7 let, na které čeká spousta sportovních stanovišť se zábavnými úkoly. Na těch si vyzkoušejí svou pohybovou zdatnost i dovednosti a mnohému novému se přiučí. Hlavním lákadlem bude třeba chůze po kladině, skok do dálky, minigolf, jízda na ponících, miniatletika, balanční zkouška nebo dovednosti s míčkem. Vše bude probíhat za dozoru zkušených instruktorů, z nichž mnozí mají zkušenosti přímo z kurzů cvičení v oblíbených dětských tělocvičnách Monkey´s Gym. Ty jsou vybaveny sportovním nářadím vyrobeným speciálně pro děti od 6 měsíců do 7 let a odborně vytvořená metodika tady respektuje správný psychomotorický vývoj dětí. V hodinách nechybí hry s míčem, dovednostní aktivity, cviky na nářadí, trénuje se obratnost i rychlost a prostředí je nesoutěživé, aby děti pohyb bavil. A stejně tomu bude i na sportovní Miniolympiádě, při které děti budou sbírat razítka, a v jejímž závěru obdrží zaslouženou odměnu od opičky Loly. Ta je maskotem tělocvičen Monkey´s Gym a bude jim po celé sportovní odpoledne na stanovištích fandit.

Termíny Miniolympiády: