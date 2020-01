Beth Hart v Praze

O skladatelských kvalitách Beth Hart nikdy nebylo pochyb a o těch koncertních již několikrát přesvědčila i své české publikum. Proto asi nikoho nepřekvapí informace o tom, že její letošní pražský koncert 6. prosince ve Fóru Karlín je již vyprodán. A to je skvělá příležitost k oznámení termínu jejího koncertu na příští rok. Poté, co v posledních třech letech třikrát po sobě zaplnila Fórum Karlín až po strop, se Beth Hart po dohodě s pořadatelem svých koncertů v České republice rozhodla přesunout své další vystoupení do většího sálu.

23. října roku 2020 zahraje v nejnovějším a nejmodernějším koncertním prostoru v České republice O2 universum.