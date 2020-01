Southern Avenue v Praze

Energická pětka z Memphisu Southern Avenue svým druhým albem Keep On pořádně foukli do plamenů. Nyní hlásí příjezd do České republiky, nominaci na Grammy a přípravu nového alba. S největší pravděpobností převezou i nový hudební materiál, který slibují v první polovině roku 2020. ​

Southern Avenue jsou mladí a geniálně nadaní – přenášejí jižanské tradice do 21. století.