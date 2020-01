Ricardo Ribeiro - Respeitosa Mente

Ricardo Ribeiro se narodil v Lisabonu. Když mu bylo 12 let, debutoval jako zpěvák u místního sdružení. Od 15 let pravidelně zpíval ve „fado domech“, kde trávil večery s těmi, které považoval za své velké mistry. Byl to například Fernando Mauricio a Adelino dos Santos.

Nejnovější album, které vyšlo 26. dubna 2019 nese titul "Respeitosa Mente" a vystupují na něm po jeho boku kytarsta João Paulo Esteves da Silva a perkusista Jarrod Cagwin

Jarrod Cagwin, perkusista skupiny libanonského hráče na oud Rabih Abou-Khalila, který se podílel též v roce 2008 na albu "Em Portugues. Dále spolupracoval s hudebníky jako jsou např. Joachim Kühn, Michel Godard, Gabriele Mirabassi, Luciano Biondini, Ricardo Ribeiro, Dusko Goykovich, Kudsi Erguner, Jean-Luc Fillion, Ferenç Snetberger, Dave Bargeron, Antonio Hart, Howard Levy a Dave Samuels.

João Paulo Esteves da Silva, pianista v Portugalsku je známý jako skladatel a aranžér spolupracující s umělci jako jsou Pedro Ayres Magalhães, Cristina Branco, Vitorino und Sérgio Godinho. Jeho hlavním zájmem je však jazz. Má vlastní trio s kontrabasistou Zé Eduardo a bubeníkem José Martinsem, Spolupracoval s hudebníky jako John Stubblefield, Graham Haynes, Hamid Drake, Frank Colon, Claudio Puntin, Steffen Schorn, Michael Riessler, Jean-Luc Fillon a Peter Epstein a v duu se zpěvačkou Paula Oliveira.