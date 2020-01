Jedna z nejlépe postavených akcií z osobnostního a duchovního rozvoje v Česku i na Slovensku. Síla zábavy, síla networkingu, síla teamu, síla rozvoje, síla života, TVÁ SÍLA! Tato cesta je o TOBĚ! Tato akce je o TOBĚ! Tento den je zde pro TEBE! Příteli - rádi Tě pozveme na úžasnou a jedinečnou akci s názvem "CONFERENCE ABOUT YOU" Jedna z nejlépe postavených mezinárodních konferencí, která sestává z vybudovaných spoluprací mezi různými lidmi a projekty v Česku a na Slovensku. Přes 30 účinkujících, 4 hudební vstupy, přes 20 motivačních stánků ...

Inspirativní přednášky, školení, workshopy, koučingového zóna, terapie, yoga, skvělá atmosféra, tombola, soutěže, networking, zdraví, štěstí, hojnost, pozitivní vibrace, nabitá energie, seberozvoj ... i to je součástí akce CONFERENCE ABOUT YOU Spojili se lidé, myšlenky, nápady a vize, aby přinesly den plný nepopsatelných zážitků.

Odneseš si skvělé nápady a poznatky jako svůj život zlepšit, jak se posunout o další level výše. Tato akce je přizpůsobena pro všechny věkové kategorie. Je jedno, zda si maminka na mateřské, podnikatel, student nebo zaměstnanec. Důležité je, že tento život miluješ a chceš ho ještě VÍCE milovat! Těšíme se na každého z Vás, neboť CELKEM - dokážeme krásné věci. Touto akcí nás budou provázet energičtí a charismatičtí moderátoři Matej Petrenka a Dian Kosztolányi. Budeš mít možnost si poslechnout přednášky a workshopy od speakrov a partnerů z celého Československa.

Program: SÁL č. 1 - ABOUT YOU 08:00 - 08:20 Marek Jirsa - Buben štěstí - Koncert o zvuku a vibracích 08:25 - 08:45 Samuel Horňák a Matej Petrenka - Otevření konference - Teď a Tady 08:45 - 09:30 PhDr. Ing. Vratislav Pokorný MBA - Člověk, přirozenost, poznáni a vědení 09:45 - 10:30 Matsyendranáth - Pojetí Já, duše v ortodoxní šivaitské tantře 10:45 - 11:30 Michal Karmazín - Know how (i v tvém) síťovém marketingu 11:45 - 12:30 Tomáš Lukavec - Od vize k Zisku 12:35 - 13:00 TICHO - Koncert 13:00 - 14:00 Polední přestávka 14:00 - 14:30 Simona Maierová a Matt Foster - Koncert 14:30 - 15:30 Hlavní speaker - překvapení 15:45 - 16:30 Vlastina Svátková - Být tím, kým jsem 16:45 - 17:30 Martina Šedlbauer - Jak nám andělé mění život 17:45 - 18:30 Veronika Hronková a David Nepejchal - Jaké jsou chyby a jak je nedělat ve Facebook a messenger marketingu 18:30 - 19:00 večerní přestávka 19:00 - 19:45 Tombola a soutěže 20:00 - 21:00 FOR YOU acapella - Koncert 21:00 Ukončení konference 21:30 - 00:00 After Party a networking - VIP účastníci, učinkujúci, partneři a organizátoři SÁL č. 2 - LOTOS 08:45 - 09:30 Braňo Rybička - Jak se stát šťastným člověkem 09:45 - 10:30 Terezka Rothová - Emoce x energie = transformace (E x E = E2) 10:45 - 11:07 Matúš Lukáč - Vaříš, vařím, vaříme 11:07 - 11:30 Silvia Slabejová - Hlava v oblacích, nohy na zemi, srdce v tvoření. 11:45 - 12:30 Stanislav Líčko - Jak překonat krizi ve vztahu a naučit se upřímně komunikovat. 13:00 - 14:00 Tomáš Helbig - Yoga 15:45 - 16:30 Thaneneth a Monika Šlosrová - Vědomí, podvědomí a nevědomí v našem běžném živote 16:45 - 17:30 Katarína Šprincová - Networking, skvělá cesta k rozvoji 17:45 - 18:30 Lucie Novotná - Svoboda v životě i v podnikání Hlavního speakra zveřejníme později, bude to překvapení! Třešničkou na dortu - bude závěrečný koncert v podání mezinárodní skupiny FOR YOU ACAPELLA. PODPOŘIT - DÁVAT - PŘIJÍMAT