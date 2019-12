Silvestr v Manifesto

Oslava nového roku s Manifestem! Pojďme si to pořádně užít, tenhle nezapomenutelný rok, si to jistě zaslouží. Seberte partu kamarádů či rodinu a pojďte s námi slavit, zpívat, pít a hodovat! My začíname už v 11:00.

Dopřejte dobré jídlo a nemusíte se bát, že první den v novém roce strávíte s kocovinkou v posteli.



Přijďte na:

11:00 Silvestrovský brunch

15:00 Silvestrovský snack

17:00 Silvestrovská party



PROGRAM:

11:00 - 17:00 Live Jukebox a Crossroad Bros

19:00 - 22:00 Karaoke s KJ Michalem