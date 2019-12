Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i čas, jak své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to, čemu jste se kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí a čas výměnou za duši, která ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu. Jak se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomněl. Popíjí se studenty, které kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu prožívá lásku. A to nejednu.

Josef Vojtek V roce 1988 přišel do skupiny Kabát. Během let se z této kapely stala jedna z nejúspěšnějších kapel 90. let a současnosti. V roce 2007 se dostal se skupinou Kabát do Eurovize v Helsinkách, kde už se neumístili. Již mnoho...