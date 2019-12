Prague Design Week 2020

Sedmý ročník designérské přehlídky Prague Design Week bude probíhat od 1. do 5. dubna 2020 v historické budově v centru Prahy na náměstí Republiky 7. Organizátoři vyzývají všechny designéry, ateliéry, firmy, řemeslníky, výrobce, kreativce a školy k zapojení do této akce. Prezentací produktů nebo prototypů i poodhalením procesu výroby představí designéři a kreativci svou tvorbu tisícovkám návštěvníků. Přihlašování probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky do 15. ledna 2020.