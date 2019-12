KDO JE ŠVEJK? CO JE ŠVEJK? CO ZNAMENÁ ŠVEJK PRO NÁS A CO PRO ZBYTEK SVĚTA? A CO PRO TEN ZBYTEK SVĚTA ZNAMENÁME MY?

Český a německý, ryze současný, ale i dávno minulý pohled na nejslavnějšího hrdinu, kterého dala naše literatura světu.

Hašek, Brecht, Hůlová. Tři autoři a jeden fenomén, švejkovství a švejkování, muka tvorby i nemožnosti tvořit, samota v cizině a samota ve vlasti. A hlavně otázka identity „geniálního idiota“, stejně jako pátrání po pravdě o nás samotných. To vše zkoumá inscenace ŠVEJK / SCHWEJK, která vznikla v koprodukci Městských divadel pražských se Staatstheater Augsburg v režii renomovaného německého režiséra Armina Petrase.

Mezinárodní projekt v sobě propojuje život Jaroslava Haška a Osudy dobrého vojáka Švejka, americká exilová léta Bertolta Brechta s marnou snahou uvést jeho hru Švejk za druhé světové války a nechybí ani dnešní pražský švejkovský pohled spisovatelky Petry Hůlové v textu, který byl napsán přímo pro tuto inscenaci.

Inscenace se hraje v českém a německém jazyce s českými a německými titulky.