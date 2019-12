Přijďte si zahrát největší rozšíření klasické táborové hry "městečko Palermo" všech dob. Staňte se jedním z 55 obyvatel městečka, prožijte celý příběh v jeho kůži …a pokuste se přežít až do konce. Tady totiž nejste divák, tady jste hráč.

Unikátní zážitek na pomezí divadla a LARPu (life action role play).

Dress code: 20's.

O hře:

Pamatujete si hru “městečko Palermo”? Je to táborová klasika, kde hráči sedí v kruhu a tajně se určí, kdo z nich bude vrah. Ten každou noc zavraždí jednoho z ostatních a ti se ho snaží odhalit dřív, než zabije všechny ostatní.

Vytvořili jsme pro vás největší rozšíření “městečka Palerma”, jaké jste kdy zažili.

Každý z hráčů bude reprezentovat jednoho z 55 unikátních obyvatel našeho Palerma. Každá postava má svůj vlastní příběh, přání, vztahy a schopnosti. V kůži vaší postavy zažijete celý příběh a budete mít naprostou svobodu v každém okamžiku ovlivnit děj a posunout příběh zcela novým směrem. Osud Palerma i všech jeho obyvatel bude ve vašich rukou. Jaké městečko z Palerma vybudujete?

Městečko Palermo usíná je participační divadlo - to znamená, že nebudete sledovat herce, kteří vám hrají příběh, ale sami budete jeho součástí. Hry se můžete účastnit pouze jako aktivní hráč, není možné se “jen dívat”. Tenhle příběh můžete vidět jen pohledem jedné z postav.

Dresscode:

Pro hru platí dress code 20. let. V případě zájmu můžete využít půjčovny kostýmů na adrese Veletržní 1 nebo Hostýnská 14 v Praze. Pokud řeknete heslo “špagety” nebo se prokážete vstupenkou na hru, dostanete 25% slevu.

Praktické informace:

Hra není vhodná pro osoby mladší 15 let a osoby s omezenou možností pohybu.

Sraz hráčů je vždy v 19:30 u pokladny Divadla NoD, po začátku hry již není možné se připojit.

Hra trvá cca 2,5 hodiny a většinu času budete v pohybu, doporučujeme dámám, aby úměrně tomu zvážily výšku svých podpatků.

Pokud potřebujete ke čtení brýle, určitě si je vezměte s sebou.

Prosba:

Pro každého hráče je připravena jeho vlastní unikátní postava, která má nepostradatelnou funkci pro celý příběh. Pokud by více z vás nakonec nedorazilo, nebylo by možné hru vůbec spustit. Pokud jste si zakoupili vstupenku, ale nebudete se moci hry zúčastnit, dejte nám to prosím vědět na palermo@roxy.cz nebo sms zprávou na tel. 603 715 560. Moc nám tím pomůžete. Děkujeme.

Hra Městečko Palermo usíná vznikla jako pokračování autorského projektu GAME, který jeho tvůrci Janek Lesák a Natálie Preslová uváděli od dubna 2018 pod Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích (hra se hrála v autobusové hale Dopravního podniku města České Budějovice). Díky více než 40 úspěšným reprízám GAME mohla nyní pro Divadlo NoD vzniknout další verze hry, která přináší nové herní principy, postavy, zápletky i herní překážky, ale kde opět budou v hlavní roli samotní diváci/hráči.