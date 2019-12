Distheatranz - Proces

Josef K. se jednoho rána probudí a je bez udání důvodu zatčen. Snaží se usilovně dopátrat vysvětlení. Je vinen? A pokud ano, tak za co je trestán? Čím více se snaží příjít na důvody svého obvinění, tím absurdnějších odpovědí se mu dostává.

„Jako vyšlehne světlo, rozletěly se tam okenice jednoho okna, jakýsi člověk, slabý a tenký v té dálce a výšce, vyklonil se trhnutím daleko ven a rozepjal paže ještě dál. Kdo to byl? Přítel? Nějaký dobrý člověk? Byl to jednotlivec? Byli to všichni?“