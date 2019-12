Kočkožrout

Česká premiéra hry kultovního režiséra, dramatika a herce Rainera Wernera Fassbindera o partě lidí na maloměstě. Čas tráví posedáváním, popíjením, nárazovým sexem, nekonečnými hovory o ničem a sny o nových začátcích… dokud nepřijde jeden takovej.

Nájemný dělník s patřičně horkou jižní krví a dobře stavěnou figurou zvládá nejen tovární práci, ale také pořádně rozvíří sukně zdejších žen. Není divu, že mužům se pak v kapsách začnou otvírat kudly. Dostal se ke všem až příliš blízko. A to se tu trestá!

Rainer Werner Fassbinder (1945 – 1982) byl jednou z nejvýraznějších osobností německé nové vlny, a to nejen díky svému sebezničujícímu způsobu života, ale především díky velmi ostrému a provokativnímu pohledu na společnost, její stereotypy, potlačovanou agresi a skrytou xenofobii. Mistrně vystihuje skrze drobné situace podstatu lidského puzení, konání a selhávání. Navíc s patřičnou dávkou ironie a humoru.

Hra byla poprvé uvedena v mnichovském Action-Theateru již v dubnu 1968 a Fassbinder v ní hrál hlavní roli. V následujícím roce se dočkala své filmové podoby. Ve vyobrazení společnosti, která své „malé jistoty“ hodlá ubránit za každou cenu, zůstává až příliš bolestivě aktuální.

To místo je naše a my určujeme jeho pravidla. To místo jsme my.

Hrají: Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková, Anna Stropnická, Sára Venclovská, Jan Grundman, Miroslav Hruška, Robert Jašków a David Punčochář