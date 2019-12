Scénické rozhovory: Martin Hofmann

Lednovým hostem pravidelně talkshow Scénické rozhovory je činoherní a filmový herec Martin Hofmann. V poslední době se do povědomí široké veřejnosti dostal především díky televiznímu seriálu MOST v hlavní roli Luďka Říhy. Ale není to zdaleka jeho jediná výrazná filmová či divadelní role. Absolvent DAMU z roku 2000 Martin Hofmann vystudoval pod vedením Miloše Horanského, Borise Rösnera a Evy Salzmanové, prošel pražskými divadly jako Rokoko, Divadlo bez Zábradlí či Spolek Kašpar, kde působí dodnes. Pohostinsky účinkuje i ve Švandově divadle v inscenaci Lordi.

S Martinem Hofmannem bude rozmlouvat jako vždy moderátor David Hrbek