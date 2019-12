Již během střední školy jsem začal intenzivně a hlavně levně cestovat. Během posledních 10 let studentského života se tak nashromáždilo spousta zážitků a nádherných míst z více než 80 zemí světa. Společně tedy navštívíme rozmanitá místa v Africe, Asii, Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii a Oceánii. Plovoucí vesnice v Kambodži, mayská ztracená města v Americe, buddhistický festival na Srí Lance, tanečnice samby v Brazílii, Ďáblův chřtán v Argentině, potomci Lovců lebek na Borneu či kanibalů na Fidži, hypermoderní centra v Singapuru, úchvatná zákoutí Pyrenejských hor, kláštery na skalách v Řecku či Velká africká pětka v jižní Africe.

Jaké to je vyměňovat pneumatiky, když za keřem mohou číhat lvi, jízda v otevřeném vlaku na posledním schodu nad propastmi, jak se kupuje celý autobus, být okraden samotnými policisty, pobíhat s klokany, plavat se žraloky či potkat Rudého Khméra. To a mnohem více uvidíte na promítání s názvem S batohem na 6 dílech světa. Nebude chybět ani výběr ze světové street food a dalších lokálních často i netradičních specialit. PŘIPRAVÍME TAKÉ MALOU OCHUTNÁVKU DOBROT :-) Přijďte na promítání Marka Kováře do Bali Café Prague (Čelakovského sady 8, Praha 2) ve čtvrtek 9. ledna od 18:30. Vstupné dobrovolné!