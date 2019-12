Tribute to the american jazz legends with Lee Andrew Davison

Fenomenální zpěvák s hlasem jemným i hrubým, nepřekonatelným v soulu a gospelu. Lee pochází z americké Oklahomy a od mládí měl ke gospelu blízko. Ještě ve státech založil profesionální mužský gospelové kvartet, a později gospelový sbor Harvardské univerzity. Tentokrát zazpívá spolu s triem Otty Hejnice (bicí), Josefa Feča (kontrabas) a Ondreje Krajňáka (piano).

