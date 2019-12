KOOP Oscar Orchestra v Praze

1. dubna v Praze poprvé naživo zazní skladby legendární švédské skupiny KOOP. A to není Apríl.

Polovina KOOP – skladatel Oscar Simonsson přiveze do Prahy novou sestavu Koop Oscar Orchestra (KOO), se kterou zahraje původní skladby, ale i nové album, které vychází v lednu 2020. Koop mají za sebou nespočet hitů a tři kultovní alba (Sons of Koop, Waltz for Koop a Koop Island), která se dnes řadí ke klasice fúze elektroniky a jazzu.