We Are The City v Praze

We Are The City je rockové trio z kanadského Vancouveru, které má za sebou více jak desetiletou kariéru. V Praze představí své nové – páté řadové album nazvané RIP, na kterém pracovali přes dva roky.

Před We Are The City se představí německá skupina HOPE, kterou si oblíbili i známé kapely Algiers či Idles.