D.Y.K v Praze

TOUR K NOVĚ VYDANÉMU ALBU VOJTĚCHA DYKA - D.Y.K., KTERÉ SE NATÁČELO V NEW YORKU S ONDŘEJEM PIVCEM, DRŽITELEM GRAMMY, SE DOSTANE I DO FORA KARLÍN! 22. LISTOPADU 2019 VYŠLO SÓLOVÉ ALBUM D. Y. K. JMENUJE SE TAK NEJENOM ONO, ALE I CELÝ PROJEKT, KTERÝ VZNIKL V AMERICKÉM NEW YORKU. STALO SE TO VE SPOLUPRÁCI S TAMNÍMI PRVOTŘÍDNÍMI HUDEBNÍKY A S TVŮRČÍ A HUDEBNÍ SVOBODOU V ZÁDECH. DYK SI SKLADBY SLOŽIL.

DESKA VZNIKALA V NEW YORKU VE SPOLUPRÁCI S ONDŘEJEM PIVCEM, KTERÝ MÁ DOMA CENU GRAMMY ZA ALBUM S GREGORYM PORTEREM.