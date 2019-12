Malostranský dobročinný bazar - Praha

V sobotu 21. prosince proměníme zahrádku u St. Martina v netradiční tržiště, které pomáhá. Přijďte si užít vánoční atmosféru, svařák a nakoupit poslední dárky. A protože jsou Vánoce, celý výtěžek z akce věnujeme nadaci Krása pomoci. Nakupovat můžete hotově i kartou.

Jak se zapojit jinak než nákupem? Až do 20. prosince nám můžete věnovat věci do prodeje. Přijímáme vše kromě oblečení - třeba lampičky, ozdoby, šperky, hračky a další. Nosit je můžete každý den od 12 do 22 hodin do restaurace St. Martin, Vlašská 7.

Sobota 21. prosince 2019 v 11:00 až 17:00