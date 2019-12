Guns N' Roses v Praze

LEGENDÁRNÍ GUNS N' ROSES BUDOU I V ROCE 2020 POKRAČOVAT VE SVÉM MASIVNÍM KONCERTNÍM TURNÉ, KTERÉ SE PŘEDSTAVÍ V 13 EVROPSKÝCH MĚSTECH.

Své největší hity Guns N‘ Roses představí opět i před pražským publikem - na letiště v Letňanech se kapela vrátí po třech letech.

Guns N‘ Roses na evropský kontinent dorazí potřetí od zahájení turné Not In This Lifetime v roce 2016, během kterého doposud odehráli 160 koncertů pro více jak 5,5 milionu fanoušků po celém světě. Jen v Evropě jejich show navštívilo přes 1,6 milionu návštěvníků a turné se stalo i třetím nejvýdělečnějším v hudební historii.