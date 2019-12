Mezinárodní neo-soulová skupina Seba Kaapstad se představí poprvé v Jazz Docku. Jejich hudba je fúzí neo-soulu, R&B, jazzu a hip-hopu a spojuje v sobě také prvky africké lidové hudby a elektroniky.

Sami jako svou inspiraci uvádí umělce jako je Erykah Badu, Georgia Anne Muldrow nebo Jill Scott, ale jdou vlastní originální cestou. Kapela vznikla, když kontrabasista Sebastian Schuster přijel do kapského města v JAR a okamžitě se zamiloval do tamní hudby, kulturní komunity a živelného chaosu. Začal jamovat na místní jazzové scéně a brzy potkal své budoucí spoluhráče Zoe Modigu, Philip Scheibela (Pheel) a Ndumiso Mananu. Společně si padli do oka a začali rozvíjet svou hudební chemii. Jejich debutové album Thina přejímá název od slova jazyka Zulů a je spojením moderní elektronické hudby, rapu, lidové africké hudby a krásných textů o přírodě, lidech a mystice. Zoe Modiga svým chraplavým hlasem naléhavě vypraví o utrpení, lásce, smíření, minulosti i budoucnosti a zajímavé harmonie snytezátorů a rhodes piana dodávají jazzový nádech hiphopově groovující rytmice. Nenechte si ujít velmi hudebně zajímavou a inteligentní taneční hudbu!