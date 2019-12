Pietní vzpomínka na Václava Havla

Před osmi lety, tedy 18. prosince 2011, nás opustil pan prezident Václav Havel. Ten večer jsme se všichni sešli pod koněm, abychom mu pietně zapálili svíčku, vzpomínali a připomněli si odkaz VH. Ten den bude v Praze několik událostí pro vzpomínku na VH, ale tehdy jsme všichni začali u koně. Má to tam jistou atmosféru, tradici. Myslím, že si všichni pamatujeme, co jsme zrovna dělali, když jsme se o jeho úmrtí dozvěděli. V ten den poprvé toho roku sněžilo. Byl to velmi silný a dojemný zážitek s atmosférou, která spojuje stejně jako oslavy 17. listopadu na Národní třídě.

A tak bychom si to ve stejném duchu přáli i letos. V pietním duchu zapálit svíčku a poslechnout si Modlitbu pro Martu (interprety brzy oznámíme). Také zde vystoupí pár jeho přátel, kteří krátkými proslovy budou připomínat důležitost poselství, které nám zachoval, a které je zrovna dnes tak nutné si připomínat.

Vystoupí lidé, kteří s ním po revoluci na Hradě pracovali:

Karel Schwarzenberg, kancléř

Dana Huňátová, diplomatka

Vladimir Hanzel, osobní tajemník

Jaroslava Dutková, osobní asistentka

Bara Štěpánová, sekretářka

Zdeněk Lukeš, architekt a člen kulturní sekce

K tomu je doplní mladší generace

Petra Nesvačilová, režisérka a herečka

Mikolas Tucek, novinář a moderátor

Bohdan Bláhovec se slam poetry

Ticho de Pre Cupé BAND zahraje písně od Karla Kryla a Marty Kubišové

Těšíme se na Vás 18.12. v 18:00 pod koněm