Woodkid v Praze

Woodkidova elektro-akustická hudba, která má široký záběr a on sám neskrývá, jak hodně ho ovlivnili Nick Drake (ten prý ze všeho nejvíc), Leonard Cohen, Bob Dylan, Rufus Wainwright, Depeche Mode, Philip Glass, The Shoes a Vivaldi, zazní i v Praze!

Woodkid! Před šesti lety patřil jeho koncert k vrcholným zážitkům festivalu Colours of Ostrava - mohutné hymnické skladby, kde se prolínala elektronika s velkolepou smyčcovou hudbou a hypnotickým zpěvem, to vše za doprovodu působivých černobílých snových projekcí. A 28. května 2020 se představí tento francouzský hudební mág, který se prosadil i jako tvůrce vizuálně sugestivních videoklipů pro Mobyho, Katy Perry, Taylor Swift nebo Lanu Del Rey, naživo s kapelou v Praze. Do Fora Karlín přijede v rámci turné k nové připravované desce.