Festival Cikropolis

Festival se dlouhodobě zaměřujeme na aktuální trendy autorské novocirkusové tvorby. Na scéně Paláce Akropolis, Divadla Ponec a Kasáren Karlín uvede od 9. do 15. února sedmý ročník, na kterém představí celkem pět zahraničních projektů. „Akcentujeme představení, která mají přesah do jiných uměleckých žánrů a druhů. Řekněme jednoduše, že jsou odvážnější. Ve výběru klademe důraz i na různé cirkusové techniky. Co projekt, to jiná estetika a unikátní přístup k cirkusové technice,” říká Šárka Maršíková.

Vstupenky na představení festivalu Cirkopolis budou opět k zakoupení na pokladně Paláce Akropolis a Divadla Ponec.