Centrum pro nový cirkus si v únoru příštího roku připomene deset let od založení. Průkopnická organizace veřejných cirkusových kurzů pro děti a dospělé vybudovala největší youth centrum v České republice, rozvinula obor social cirkusu, který využívá techniky nového cirkusu pro rozvoj osobnosti účastníků po všech stránkách a zlepšuje jejich sociální dovednosti, založila mezinárodní festival nového cirkusu Cirkopolis a podporuje nově vznikající novocirkusové projekty. Za dobu deseti let se stala etablovanou platformou s evropským renomé. Kulaté narozeniny oslaví v sobotu 1. února na veřejném Plese CIRQUEONu v holešovické La Fabrice a v termínu od 9. do 15. února na 7. ročníku festivalu Cirkopolis.

První únorovou sobotu od 19:00 se v holešovické La Fabrice uskuteční Ples CIRQUEONu. Tanečně zábavný večer doprovodí swingové skladby z dvacátých až šedesátých let HarmCore Jazz Bandu, vystřídá ho divoká balkánská hudba v podání Pohřební kapely, popůlnoční hudbu obstará funky DJ Wokurka.

Celým večerem provede herec Justin Svoboda.