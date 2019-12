Rok 2020 je rokem, ve kterém The Subways oslaví 15 let od vydání svého debutu s názvem Young For Eternity. Kapela proto na příští rok oznamuje nejen znovuvydání alba na 12″ LP, ale také rozsáhlé turné, při kterém 24. května trojice dorazí do svého oblíbeného Lucerna Music Baru.

Frontman Billy Lunn říká:„Téměř před patnácti lety, kdy bylo vydáno Young For Eternity, bylo Joshovi a Charlotte 18 a 19 let, a mně bylo 20. Tour s naším debutem pro nás byla dobrodružnou a vzrušující explozí, stejně jako každé další turné, na kterém jsme byli. Nikdo z nás nedokáže plně vyjádřit, jak jsme nadšení, že máme šanci s Young For Eternity vyrazit na turné znovu a přehrát našim fanouškům na koncertech celou desku.“