Cool i bez plotu v Kaštanu

Další večer ze série „Cool i bez plotu“ aneb zpívající autoři i tentokrát bez kapel. Vystoupí Hana Fatamorgana, Ondřej Galuška a Jamie Marshall. Hana Fatamorgana: V minulosti byla členkou několika kapel, v současné době pracuje na svém novém elektronicko-vokálním projektu Langhans. Sólově vystupuje jako „písničkářka bez kytary“, která svoje skladby doprovází pomocí looperu převážně jen vlastním hlasem.

Ve svých textech s ironií, nadhledem i humorem poeticky reflektuje pestrost mezilidských vztahů, především těch nejintimnějších, předsudky a stereotypy i odhodlání k životní změně. Žije v Brně. Ondřej Galuška: Frontman skupin The Odd Gifts a Eggnoise, jako kytarista a pozounista spolupracuje i s jinými muzikanty (hrál s lenkou Dusilovou, Vladimírem Mišíkem, Jamesem Harriesem, Bárou Zmekovou...). Kromě koncertování se podílel i na hudbě k Hřebejkovým filmům Svatá čtveřice a Nestyda. Jamie Marshall: V Praze usazený Angličan je frontmanem kapely Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band. Předtím, než odjel do ČR, více než 20 let působil na Londýnské hudební scéně. Živě hrál Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, The Blues Band, Paul Young and Los Pacaminos, s frontmanem skupiny Squeeze Glennem Tilbrookem a britskou bluesovou legendou Long Johnem Baldrym. V České republice spolupracuje s osobnostmi jako jsou Vlasta Redl, Slávek Janoušek nebo Věra Martinová, s kterou i nahrál CD, a následně i působil v její doprovodné kapele.