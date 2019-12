Christmas Concert in Rudolfinum

Program:

L. v. Beethoven – Grand Trio op. 87

Allegro

Adagio

Menuetto Allegro molto

Finale Presto

B. Martinů – Čtyři Madrigaly H. 266 / Four Madrigals H. 266

Allegro moderato

Lento

Poco Allegretto – Allegro

Poco Allegro

Jean Francaix – Divertimento

I.Prélude

II.Allegretto Assai

III.Elégie

IV.Scherzo

účinkující / performers:

Stipendisté a stipendistky Akademie komorní hudby

Barbora Trnčíková – hoboj / oboe

Anna Syslová – klarinet / clarinet

Petr Sedlák – fagot / bassoon

17:00 zpřístupnění pro návštěvníky (restaurace a šatna otevřena)

17:30 otevření sálu

18:00 začátek koncertu

18:30 přestávka

19:20 konec koncertu

Koncert trvá 70 minut a je s přestávkou.

Akademie komorní hudby se věnuje podpoře mladých talentů z České

republiky a vzdělávání v oboru komorní hry. Akademie má mezinárodní

přesah díky úzké spolupráci s německou nadací Villa Musica Rheinland-Pfalz.

Chamber Music Academy is dedicated to supporting young talent from the Czech

Republic and education in the field of chamber music. The Academy has an international

overlap, thanks to a close cooperation with the German Foundation Villa Musica

Rheinland-Pfalz.