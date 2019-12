Výstava představí sbírky Moderní galerie a Muzea současného umění Metelkova v Lublani (Moderna Galerija / Muzej sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana). Jejím jádrem bude konkrétně sbírka ArtEast 2000+, která vznikala v 90. letech minulého století jako první institucionálně budovaná sbírka zaměřená na východoevropské umění. Tu doplní díla balkánského moderního umění ze sbírky lublaňské Moderní galerie společně, díla ze sbírek Národní galerie Praha i díla přímo od středoevropských a východoevropských umělců.

Výstava se mimo otázky, co je východoevropské umění a jak byla jeho podoba ovlivněna na jedné straně politickými režimy a na druhé nedostatečnou infrastrukturou, bude dotýkat tématu odkazu východoevropských avantgard pro práce umělců let 60. či 70. a nultých let po roce 2000.