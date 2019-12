Zakázané vysílání

Čau lidi. Máme tady absolutní nezávislost médií. A to je právě čas, kdy Rádio RePublika míří mezi vás. A to je přece perfektní…. Teda výborné, teda….. jak to ten Marek říkal? Aha. To je přece SKVĚLÉ!

Žijeme ve skvělé zemi se skvělým premiérem a skvělými zítřky. Jedna redakce, jedno nové vedení, jeden vládní podržtaška a možná přijde i premiér.

RePublika je věc veřejná, ale co se v ní děje veřejné být nemusí. A často ani nesmí. Jinak by se přeci celý systém zhroutil. Přijďte s námi zabránit zhroucení a zasloužit se o budování RePubliky.

V pražském Rock café se na Vás těší Jan Nosek Novák Honza Julínek Jana Mudráková Aneta Bačíková Radek C. Jiříček a Jaroslav Durďák

Lifestylové rádio Fresh Face se jednoho krásného dne stane jediným nositelem zpravodajských informací v republice. Veškerá veřejnoprávní služba byla zrušena. Česká televize i Český rozhlas byly pozavírány a pouze tato stanice, která je přejmenována na Rádio RePublika může pod dozorem hlásit zprávy.....