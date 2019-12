Queen Show

Na nejslavnější hudební akci roku se sejdou fanoušky úžasných Queen a legendárního Freddie Mercuryho. Nesmíš u toho chybět. Hlavní roli v senzačním filmu Bohémská rapsodie zahrál Rami Malek, který se neuvěřitelně harmonicky vžil do role rockového idola století. Ale ještě před natáčením samotného filmu do jeho realizace se zapojil Mark Martel. Jeho hlas je neuvěřitelně podobný vokálu Fredie Mercuryho. To beze sporu potvrdí posluchači, kolegové kapely, bubeník skupiny Roger Taylor a producent již zmíněného filmu Graham King. Většinu písní ve filmu zazpíval právě Mark Martel.



Právě Martel se proslavil jako vokální dvojník Merkuryho a stál se sólistou tributní kapely Queen Extravaganza. Video s úryvkem vystoupení Martelého se skladbou Somebody to Love jen za pár dní získalo více než milion zhlednutí. Písni Bohemian Rhapsody je už přes 40 let, ale stále dokáže rozrušit a nadchnout každého milovníka hudby. Teď i Ty máš možnost ji uslyšet naživo.

Na viděnou!