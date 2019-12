Marpo & TroubleGang v Praze

MARPO & TROUBLEGANG OZNAMUJÍ SVŮJ DOPOSUD NEJVĚTŠÍ KONCERT. U PŘÍLEŽITOSTI 15 LETÉHO VÝROČÍ VYSTOUPÍ 27. ČERVNA 2020 POD ŠIRÝM NEBEM NA PRAŽSKÉM STADIONU SINOBO.

Po velkém úspěchu loňské desky Dead Man Walking, se kterou vyprodali pražskou O2 arenu, vydali Marpo & TroubleGang své druhé společné album. Jmenuje se symbolicky DVA a vyšlo koncem listopadu 2019 u vydavatelství Universal Music.

„Před lety, když jsme vystupovali v klubech, by nás ani ve snu nenapadlo, že to jednou dotáhneme až na stadiony, kde moc domácích kapel nekoncertuje. V naší kariéře je to milník, a my uděláme vše proto, abychom si koncert s našimi fanoušky užili na maximum. Již teď pracujeme na podobě celé show, v rámci které se naši pódiovou prezentaci pokusíme posunout zas o něco dál. Bude to velká výzva, ale těm jsme v naší historii čelili nejednou.“ Dodává Marpo, který je hlavním tahounem uskupení TroubleGang.