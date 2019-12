Tribute to world legend Frank Sinatra

Kdo z nás kdy neslyšel některý z hitů toho uhlazeného elegána, bezkonkurenčního zpěváka, milého herce a charismatického šviháka? Frank Sinatra se hodí do každé příležitosti, užijete si ho v parném létě i o svátcích vánočních, v dešti i ve sluneční záři, ve městě i na samotě u lesa. V podání bandu Mira Ochotnického, kterému není Sinatrův šarm rozhodně cizí, na Vás dýchne atmosféra minulých let. To vše a ještě mnohem více jen v Redutě.