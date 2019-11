Debriefing: Lenka Vrtišková Nejezchlebová a Martina Jurigová

Desítky zraněných po explozi v Jemenu, pacientka s vyrvanou dělohou na misi v Sýrii nebo resuscitace tří dětí, které současně bojují o život v Nigérii. Výběr situací, které nechce nikdo zažít? Možná, ale zároveň příběhy, které prožila zdravotní sestra Martina Jurigová na projektech Lékařů bez hranic. Návštěvníci budou mít možnost si s ní popovídat na dalším Debriefingu o jejích zkušenostech z misí v Tanzanii, Jemenu, Iráku, Sýrii a Nigérii. Tentokrát ji bude zpovídat redaktorka Deníku N Lenka Vrtišková Nejezchlebová a také sami posluchači. Rozhovor nebude nikde jinde k vidění ani slyšení.

Debriefing je netradiční cyklus debat, které přibližují zákulisí života na misích Lékařů bez hranic. Každý spolupracovník Lékařů bez hranic absolvuje před odjezdem na misi řadu briefingů, kdy se dozvídá o tom, co ho/ji na misi čeká. Po návratu je čekají debriefingy, kdy popisují, co dělali, co potřebují pacienti, v čem se dá zlepšit jejich práce a zda chtějí na další misi.