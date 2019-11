Jiří Křenek / Formule 1 na dotyk

Od 4. 12. 2019 máte možnost vidět unikátní fotografie ze závodů Formule 1 od fotografa Jiřího Křenka, který už přes dvacet let tuto motoristickou podívanou fotí. Několik let fotil i jedničku F1 Davida Schumachera. Jiří Křenek studoval fotografii již na střední škole a magisterský titul v tomto oboru získal v roce 2001 na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě Opava. Jiří Křenek se zaměřuje na fotografování závodů Formule 1, na které mu byla od pořadatele udělena speciální akreditace.

Často obdivujeme nádheru mistrně zachycenou fotografem během tisíciny vteřiny. Takové umělecké dílo vzniká velmi často při rychlosti zabíraného objektu okolo 300 km/hod. Nejvýznamnější český fotograf Formule 1 MgA Jiří Křenek si vás dovoluje pozvat na výstavu do Czech Photo Centre v Praze.

Jiří, který se narodil v únoru 1974, hlouběji se začal zajímat o focení již v sedmé třídě. Velmi rád fotil i sám vyvolával fotky již jako třináctiletý kluk! Jak sám říká na učilišti v Praze i na dalším studiu na Slezské univerzitě v Opavě jsem měl moc dobré učitele J. Škocha, A. Kuneše na universitě i mistry oboru Jindru Štreita a prof. Vladimíra Birguse. Je rád, že i jim snad dělá radost, když od civilních dokumentů té nádherné porevoluční doby (hypermarkety, mobily a městečka) přešel právě k focení těch nejrychlejších aut na světě ! Měl i dobrou sportovní průpravu neboť byl velmi dobrým golmanem v ledním hokeji, chytal i nejvyšší dorosteneckou ligu za ČLTK Praha.

V letošním roce oslavil 45 let a Formuli díky úspěšnému konkursu v roce 1992 do tehdejšího Světa Motorů fotí již 25 let !!! Do roku 2008 fotil pro vydavatelství AXEL SPRINGER Praha dále již působí jako volný fotograf! Měl to štěstí, že již delší dobu pracuje pro stáj MERCEDES a tak se mu splnil i jeho sen osobně fotografoval 3 roky MICHAELA SCHUMACHERA! Ve svém objektivu má nyní především šestinásobného mistra světa Luize Hamiltona jezdce stáje Mercedes.

Co na výstavě uvidíte?

Především jednu naprosto unikátní fotografii M. Schumachera ve formátu 245 x 165 cm která byla poutačem výstavy J.K. v Ludwig Muzeu v německém Koblenzi a po delší době se Jiří rozhodl vystavit i vítěznou fotografii z nejprestižnější Evropské soutěže konané pod názvem Belle Photo dela Anné v Paříži z roku 2004. Kdy se stal prvním fotografem ze střední a východní EVROPY, který ji vyhrál! Přijďte se ale především podívat na 12 dosud nikdy nevystavených AKTUÁLNÍCH fotografii z F1 víc se nám tam nešlo ale stojí to za to!!