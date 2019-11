Stormzy v Praze

Ještě před tím, než v roce 2017 svou debutovou desku „Gang Signs and Prayer“ a zdolal jako první grimový MC vrchol britské hitparády, platil Stormzy za jednoho z nejambicioznějších rapperů britské scény. Svou pověst stvrdil mimo jiné i několika cenami včetně dvou Brit a šesti MOBO Awards. Vůbec první britský MC, který headlinoval hlavní stage festivalu Glastonbury, je známý i pro svůj aktivismus a odvahu kritizovat rodnou zemi v post-brexitové době. Vydání druhé dlouhohrající desky „Heavy Is the Head“ s hitem číslo jedna „Vossi Bop“ je naplánováno na letošní prosinec.

Vstupenky v prodeji od 6. prosince 2019.