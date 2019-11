The Score v Praze

Nezastavitelní The Score poprvé v Praze. V klubu Roxy se představí 2. března 2020. Do čela současného rocku se katapultovali díky svému pulzujícímu hudebnímu stylu. Osobité nadčasové nápady zabalené do popových refrénů a motivačních sloganů přinesly dvojici muzikantů vyprodané koncerty po celém světě.

V Los Angeles usazený Eddie Anthony (zpěv, kytara) a Edan Dover (klávesy, produkce) oživují pojetí aktuálních rockových kapel, přesto si ponechávají DIY přístup. Jejich průlomová hitovka „Unstoppable“ s více jak dvěma miliardami streamů se objevila na soundtracku filmu Power Rangers i v několika mezinárodních reklamách.