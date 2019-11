WhoMadeWho v Praze

WhoMadeWho se vrací do Prahy po dlouhých šesti letech. Koncerty dánského tria WhoMadeWho nabízí 2v1 - energii rockové kapely a tepající rytmus taneční party. To vše je podložené šesti studiovými alby, vydanými například u labelu Kompakt, mixovanou deskou u Get Physical nebo kompilací pro Watergate. Znějí jako perfektní kombinace GusGus, Junior Boys a Tale Of Us, po jejichž boku si i nejednou zahráli.

Jejich indie-rock-disco minulost jim nelze upřít. Ta má nyní ale mnohem sofistikovanější podobu. I při zachování svých divoce okázalých shows se nyní opírají o vybroušené kompozice se složitými harmoniemi. Ať už se bavíme o zásadním vystoupení na Roskilde, vyprodaných koncertech na všech světadílech i netradičních DJ setech, vše má jedno společné - bujaré publikum, které chce víc a víc.